美國刺激政策輪番上陣，且近期多項經濟數據強勁，加上聯準會（Fed）重申鴿派立場並淡化通膨風險，向市場送上定心丸，激勵市場風險胃納大增，推升全球股市連漲六個月，但面對市場高檔震盪，可擇優平衡布局，掌握疫後經濟重啟契機。

觀察美國4月Markit採購經理人指數創2009年以來最高水平、消費者信心指數升至疫情爆發以來新高、3月ISM服務業指數創1997年有紀錄以來最佳，且近期美國初領失業救濟金人數降至13個月低點。統計顯示，4月以來至27日證期局核備的1,016檔境外基金，包含股、債，平均上漲0.94％，其中738檔股票基金平均上漲1.61％，259檔債券基金平均下跌0.81％。

富蘭克林證券投顧表示，隨著美國0年期公債殖利率回落至1.6％以下，近期盤勢焦點轉向全球疫情、企業財報及美國拜登政府的加稅政策，牽動市場波動，所幸觀察4月美歐Markit採購經理人指數初值及新訂單持續上揚，顯示全球景氣仍在擴張軌道，預期隨日本及印度官方加強防疫限制，歐盟加速購買疫苗並預計7月底前讓七成的成年人接種疫苗，有助降低疫情對經濟的干擾。

根據Factset統計，至23日史坦普500大企業已有25％公布財報，獲利及營收優於預期比率分別為84％及77％，第一季獲利預估成長33.8％、將是2010年第三季以來最大增幅，且第一季淨利潤預估11.6％、將是2008年以來第三高。

富蘭克林證券投顧指出，值此股市漲高後，靜待企業財報及消化拜登政策前景之際，建議做好防範市場波動的準備，但也無須過度保守，現階段可以美國及新興市場平衡型基金為核心，並留意股市震盪加碼機會，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備的策略，網羅類股及區域輪動機會。

(工商 )