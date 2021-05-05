歐盟與印度在本周六的虛擬高峰會上，預計將同意重啟自由貿易談判，據路透看到的草案透露該訊息。

該草案聲明在周三必須由歐盟大使簽署，然後再由印度批准。兩大經濟體的合作將更加緊密，相關人士認為，雙方都有意在中國崛起之時加強合作。

印度總理穆迪(Modi)和歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)在本周一曾談及恢復自2013年以來停滯的貿易談判。歐洲高峰會主席Charles Michel和德國總理梅克爾(Merkel)也將參加周六虛擬高峰會，Michel更將在峰會前先與穆迪會談。

據歐洲議會2020年的研究顯示，與印度貿易協定的潛在利益約在85億歐元(約100億美元)。印度近年來經濟成長率超越中國，對歐洲更具吸引力；歐盟27國也成為印度重要出口對象，約占海外銷售的15%。

路透看到的草案中還透露歐盟與印度正在建立共同的基礎建設計畫，例如在交通、能源和數位領域。雙方可能希望找到中國慷慨援助的替代方案。中國自2013年以來啟動一帶一路，企圖尋找與開發中國家建立路上和海上的連結。歐盟草案也含蓄批評了中國的援助方案，認為這些計畫讓中亞和巴爾幹半島國家債務高漲。

歐盟希望在印太地區贏得印度支持，在多個領域保護歐盟利益，然而歐盟也聲稱，其策略並非針對北京，強調要建立自由、開放、包容和法治的印太空間。

(時報資訊)