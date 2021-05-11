罷免陳柏惟案第二階段連署昨日已正式向台中市選委會送件，陳昨、今日兩日受訪回應，「刪Q總部」楊文元11日遺憾表示，陳柏惟仍把國民黨與中共掛在嘴邊，甚至批評人民行使罷免權利是「扭曲的方式」，陳交出一張當選超過1年提案0結案的成績單，連民進黨立委都不買帳，不思檢討還無的放矢。

針對基進黨和陳柏惟本人都堅持反對罷免綁公投，楊文元表示，「你們在怕什麼？」如果合併選舉可以更合乎經濟效益、更省錢省力，且如果支持者夠多，合併就是最佳選擇。顯然就是擔心反萊豬就會反陳柏惟、護藻礁就會反陳柏惟，那為何不一開始就選擇和民眾站在一起，傾聽民眾心聲呢？

陳柏惟受訪時表示，「如果在我身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值。」楊文元指出，罷免本身就是民主的一環，因為民意代表不適任、無所作為才會導致罷免。但現在最反民主、最威權就是陳柏惟本人，完全不尊重罷免民主體制，反而攻擊罷免領銜人30多年白活了、攻擊罷免志工是猴子，攻擊連署的數萬人都是假公民。

楊文元說，至於什麼中共手槍、卡在身上的子彈，刪Q總部一致認為罷免掉一個1年才14提案0結案的立委，中共不會得到什麼，反而人民得到的會更多。不僅如此，陳柏惟辯稱「支持萊豬、護航中火是鬼扯」，但不管在萊豬進口、使用萊豬加工食品不需標示萊劑含量等，陳都投下贊成票。中火二、三號機重啟、經濟部長王美花說若藻礁公投通過中火燃煤要加倍，陳柏惟身為台中二選區民代卻一聲不吭。

基進黨也攻擊「刪Q總部」，表示罷免團體拼命操作「好事盧秀燕、壞事陳柏惟」、「在地顏寬恒、空降陳柏惟」等，但陳柏惟選前中火證見確實跳票、選後護航也是事實；顏寬恒在地、陳柏惟空降也是事實。陳既是空降、又愛上台北錄節目，只要有提案、有質詢，就抱著抗中保台神主牌，這是地方民眾要的立委嗎？

(中時 )