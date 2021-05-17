針對高雄首例本土新冠肺炎個案案1289，高雄市長陳其邁指出，匡列採檢總人數是323位，目前全部都是陰性，但需要再等二次採檢結果，最快5月27日整個狀況解除。他也將從今天開始，每天下午召開防疫會議對外說明市府最新防疫狀況。

陳其邁認為，雙北疫情仍非常嚴峻，每天幾乎都超過200個案來公布情況來看，雙北疫情會愈來愈嚴重，「簡單講說，高峰期應該還沒有到」，而陸續其他縣市也有一些零星個案，已有社區感染、社區傳播現象，當前疫情對高雄而言是非常嚴峻的挑戰。

陳其邁提到，案1289匡列採檢總人數是323位，全部都是陰性，有的自主健康管理，有的居家隔離，但這些接觸者是在個案發病較初期時所做的採驗，因此要等到她隔離14天後，再進行二採，應該到5月27日、28日左右，整個狀況才會解除。

另針對八大行業全面暫停營業，仍有業者不甩規定。陳其邁表示，假如還違規營業就開罰，若再違規營業的話就立刻斷水斷電。他昨天已經宣示，並要求工務局徹底執行，呼籲店家配合執行。

陳其邁也強調，市府已經做了準備，請各位市民朋友放心，包括必要專責病房、快篩門診，醫療院所整備物資已加緊做盤點，防疫旅館有3350間，幾乎是其他縣市的好幾倍，但認為說防疫旅館要再增加2000間。

根據中央公布，高雄市本土新冠肺炎個案為1例，但高市議員陳麗娜今（17）日質詢時指出，案1123雖被列為境外移入，但其實是前鎮區某上櫃公司員工，雖然在台期間沒症狀，但公司6名員工繼續上班，還沒戴口罩，質疑衛生局沒掌握狀況，要求市府必須適度公布足跡。

對此，陳其邁答詢時回應，上周六經他向建議中央，個案足跡應由地方政府公布，昨天已開始適用，而案1123先前是中央公布的權責。

(中時 )