大陸「五一」假期外賣銷量大增，但值得關注的還有從2020年因新冠肺炎疫情催生「宅家經濟」而加速預製菜的發展進程。根據資料顯示目前大陸預製菜市場規模為3000億元（人民幣，下同）左右，占食材總體比重還不到10％，參考與中國飲食結構類似的日本市場，預製菜品占比卻達60％以上，看好未來5年預製菜將成長為兆元規模的市場。

實際上，上周大陸A股也剛迎來主做半成品菜的預製菜公司味知香，成為「A股預製菜第一股」。味知香成立於2008年，是一家專注於半成品菜的研發、生產、銷售與蔬菜類、禮盒類以及醬包、調料包等預製調味品公司。

根據券商中國報導，所謂的「預製菜」，是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經預加工而成的成品或半成品。這種不需洗菜、不需擇菜的菜品，越來越受消費者尤其是年輕人的青睞。

透過盒馬鮮生的數據顯示，大陸「95後」購買半成品菜的比例達到「65後」的兩倍，透過網上下單預製菜送貨上門，葷素稍加搭配，按照說明簡單烹飪，不出幾分鐘就能讓飯菜上桌。

另外觀察大陸天眼查今年春季發佈的「年味」大數據顯示，截至目前大陸已有超過6.9萬家「預製菜」相關企業。該數據界定是企業名稱或經營範圍包含「速凍、預製菜、預製食品、半成品食品、即食、淨菜」等範疇，行業的具體類名還未形成統一的正式名稱。

(旺報 )