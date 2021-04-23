根據政大選研中心「台灣選舉與民主化調查」2020大選選後至年底的民調趨勢，各政黨的支持者結構，從統獨立場和年齡分布上來看，都出現不小變化。國民黨青年部主任陳冠安指出，以統獨立場結構來看，每百位國民黨支持者的台獨比例大幅下滑1成，從18.3人減至9.9人，顯示外界質疑黨主席江啟臣走小綠路線的說法，經不起數據驗證，反倒是符合江捍衛中華民國派的論述，讓維持現狀者的結構從65.1 位增加到70.8位。

民進黨的變化則較小，政黨支持者主要仍是以維持現狀與偏獨各半的區間在擺盪，偏獨比例略為減少，從55人減為48.7人。

陳冠安說，選後被綠營側翼猛攻為小藍的民眾黨，政黨支持者的統獨結構則從2020大選選後接近中間選民的結構（每百位有62位維持現狀、19.4位偏獨），轉變為類似民進黨的結構，呈現維持現狀者從61.1位降為50.9位，偏獨者從33.8位上升到41.5位。就此來看，呈現國民黨增加維持現狀者的比例、更接近中間選民的結構，讓遭到擠壓的民眾黨有小綠化的趨勢。

陳冠安指出，從年齡結構來看，國民黨的青壯支持者也有增加的趨勢，每百位60歲以上支持者，從35.7位略減到29.2位，20至59歲則從62.6位成長到70.4位，顯示國民黨的支持者結構確實有往年輕化發展；民進黨則是相當穩定的維持原有年齡結構，並無出現顯著變化；而民眾黨支持者的年齡結構則是朝向更加年輕的趨勢，20至39歲竟高達60.4位。

(中時 )