台南市110學年度公立幼兒園新生入園4月27日完成登記，實際登記數6114名，提供新生入園數約6089名，共計221園進行招生作業，無須抽籤者有132園，今天上午首度進行全市公幼新生入園電腦抽籤直播作業，9點開始抽籤，半小時完成所有抽籤，教育局指出，目前因市區實際登記人口較多，且受公幼招生順序規定，各園中籤率存有差異。

台南市今天首度進行全市公幼新生入園電腦抽籤直播作業，由副市長戴謙、教育局副局長吳國珉、校長協會、台南市教育產業工會及四大家長團體代表等嘉賓共同見證新里程碑，並全程委請立尹睿群法律事務所到場見證檢核，以彰公平、公正及公開之程序。

戴謙表示，以往幼兒要入公幼窄門不容易，近年在黃偉哲市長支持及教育局努力盤點下，2020年至2024年已規畫增設204班公共化幼兒園，去年已增設公幼14班375名額，今年再加碼增設公幼21班537名額，目前仍在積極盤點中，近期還會設置2歲專班至少20班以上，期盼台南市家長們都能更順利並如願進入心目中理想公幼。

台南市今天首度進行全市公幼新生入園電腦抽籤直播作業。（曹婷婷攝）

吳國珉表示，公幼新生入園電腦抽籤順序依據110學年度公立幼兒園新生入園注意事項規定辦理，電腦抽籤順序依序為法定優先者排於第一優先；第二優先為校（園）現職教職員工之子女、育有 3 名（含）以上子女家庭之幼兒學齡滿四足歲以上者、在園特教生之兄弟姊妹、因公死亡公務人員之子女；第三優先則為本市偏遠、非山非市學校附幼及專設幼兒園優先之學校學區幼兒。

教育局表示，本次公幼新生入園電腦抽籤全程直播，家長如沒時間收看直播，或所處網路收訊有問題無法觀看，皆不須擔憂，教育局在當日都會全程錄影以供事後檢視，請家長放心。

各園登記人數也已於抽籤前公告，抽籤後民眾可至公幼入園網路徑於「錄／備取名單：民眾查詢／行政區／幼兒園／錄取或備取名單」進行查詢；第一次招生後尚有缺額之園所，將於5月7日進行第二次新生入園登記抽籤作業，屆時仍將同步直播，請家長留意各園招生資訊。

(中時 )