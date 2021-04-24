花蓮縣環保局除利用全台首創柴油車氮氧化物檢測柴油車排放的廢氣，同時也免費提供司機尿素水服務，降低污染。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮好山好水好空氣，花蓮縣環保局近年積極推動各項空氣品質改善維護工作，讓縣民大口呼吸新鮮空氣外，更在全台22縣市中脫穎而出，榮獲「109年度環保署直轄市及縣市政府執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果特優獎項」肯定。

環保局表示，配合環保署環境保護政策外，因應縣府「花園城市．大口呼吸」施政主軸，針對地方特性執行各種污染管制工作，透過對症下藥的方式，以及善用科技工具提升稽查能量，2020年接獲異味陳情案件數較2019年減少26％。

環保局在車輛排放廢氣管制上，利用全台首創柴油車氮氧化物（NOx）來檢測柴油車排放的廢氣，同時也免費提供司機尿素水服務，降低污染，並透過路邊攔查、車牌辨識、移動式定檢站等，優先對逾期未定期檢驗的老舊機車告發裁處，若遇到機車未到檢者，則採通知方式，2020年中老舊機車改善納管率高達近85％。

花蓮縣環保局針對不同特性的工廠執行各種污染管制工作，並利用科技工具提升稽查能量；圖為利用六用氣體偵測儀偵測逸散氣體濃度值。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣環保局輔導東大門夜市攤商裝設油煙防制設備，降低油煙污染。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

此外，環保局針對觀光景點，除了於東大門夜市推動攤商裝設油煙防制設備，設置率目前高達9成7，降低夜市所在之處垃圾髒亂、油煙污水等不良觀感外，更在花蓮溪、秀姑巒溪與立霧溪等乾燥裸露範圍較大的地方，攜手地方河川管理單位，加強揚塵監測、預警系統與防護，使得3年來河川揚塵事件較少發生。

環保局饒忠局長表示，花蓮2020年空氣品質良好日數高達322天，各項空氣污染物濃度值均遠低於法規限值，其中細懸浮微粒(PM2.5)年平均值為8μg／m3，近標準一半；環保局未來也將持續維護轄內空氣品質，並針對各種問題提出有效的管制策略，讓民眾能安心自在地呼吸清新空氣。

(中時 )