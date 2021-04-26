歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨（25）日表示，今年夏天將開放已經接種新冠疫苗的美國人赴歐旅行，同時她指出，歐盟將無條件接受所有已經接種獲歐盟批准使用疫苗的遊客。

歐盟正在境內推動稱為「數位綠色認證」的疫苗護照。

綜合《紐約時報》（New York Times）、路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩昨日接受《紐時》專訪時表示，所有已經完整接種新冠疫苗的美國人今年夏天將能赴歐旅行。

范德賴恩指出，「就我所知，美國人使用的是歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）批准的疫苗」，她說，「一件事情很明確，所有27個會員國將會無條件接受那些接種歐盟藥品管理局批准的疫苗的遊客。」

歐盟藥品管理局目前一共批准4支新冠疫苗的緊急使用授權，包括輝瑞/BNT疫苗、莫德納疫苗、嬌生疫苗、AZ疫苗，目前美國已經使用前3支疫苗。

范德賴恩並未在專訪中透露究竟何時會開放遊客入境，也未說明相關措施的實施細節。

范德賴恩形容美國的疫情正在步入正軌，而且在6月中以前達到群體免疫或是70%成人完成接種疫苗的目標已經取得很大進步，她說要恢復旅行將取決於疫情狀況，但是美國的疫情正在改善。

目前歐盟正在境內推動稱為「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的疫苗護照，可區分旅行者是否已經接種過疫苗、是否曾經染疫、或是近幾日內病毒檢測是否呈現陰性。基本上，歐盟會員國公民只要持有這本護照，就能在27個會員國中無限制地旅行

關於其他國家，歐盟至今仍拒絕非必要遊客入境，根據歐盟官網，只有澳洲、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓、泰國、中國、日本等少數國家免受限制，不過各會員國仍可實施包括隔離在內等個別的入境防疫措施。

值得注意的是，美國國務院20日才調整各國旅遊警示，包括德國等多個歐洲國家都被劃入最高第4級「不要旅行」級別，指出新冠風險「非常高」。

(中時新聞網)