俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄國已列出不友好國家名單，上榜國家不得雇用俄國公民為其外交機構工作，美國在上榜名單中。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，沙卡洛娃說：「如同你們所知，昨天已發布總統蒲亭頒令，當中包含不少執行現有聯邦法律的措施。被列為不友好的國家，依法將不得雇用俄國公民在其外館工作。就我們了解，整個事件肇因於美國所發起的另一波不友善之舉。」

「我在此能證實，美國有上榜，你們也很快會看到榜上還有哪些國家。」

今日俄羅斯（RT）報導，美國總統拜登以俄國干預2020美國總統大選與涉及去年SolarWinds網攻事件為由，下令驅逐10名俄國外交官，讓美俄間在4月中爆發新一波外交齟齬。另有超過30名俄國人士與組織遭制裁，也禁止美國公司直接購買俄國國債。

俄方也採取針鋒相對的報復，驅逐10名美國外交官，並推出措施禁止美國資金與非政府組織介入俄國內政。

此外，俄國與捷克近期也相互驅逐外交官，捷克指控俄國涉入2014年捷克一處軍火庫爆炸，但俄國否認。（譯者：陳亦偉/核稿：楊昭彥）1100426

(中央社)