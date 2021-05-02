美國總統拜登在首場國會聯席會議演說中形容北韓構成「嚴重威脅」，承諾將和盟友一起透過外交及嚴厲嚇阻（stern deterrence）應對。

美國總統拜登在國會演說中形容北韓的核子計畫構成「嚴重威脅」，對此，北韓今（2）日回嗆拜登發言「犯了大錯」，警告美國將面臨「更難控制的嚴重危機」。除此之外，上周美國國務院發言人普萊斯形容北韓是「全世界最壓迫、最集權的國家之一」，北韓今日也痛批此言等同於侮辱金正恩，警告美國將對此感到後悔。

韓聯社報導，28日美國總統拜登在國會聯席會議演說上形容北韓、伊朗的核子計畫構成「嚴重威脅」，承諾將和盟友一起透過外交及嚴厲嚇阻（stern deterrence）應對。

北韓官媒朝中社今日刊載平壤方面對拜登發言的回應。北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）回嗆拜登「犯了大錯」，指出美國對北韓新政策的基調已經清楚了，迫使北韓隨著時間推移對美國施壓、做出相應回應。

權正根警告美國，如果華府持續採用源自於冷戰思維與觀點的過時政策來應對朝美關係，不久的將來美國將面臨「更難控制的嚴重危機」。

除此之外，北韓外交部今日也發布另一則聲明痛斥美國侮辱金正恩的尊嚴。上周適逢第18屆「北韓自由週」（North Korea Freedom Week），美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布聲明形容北韓是「全世界最壓迫、最集權的國家之一」，他更稱北韓以抑制新冠肺炎疫情入侵為由緊縮邊境管制，實際上則是為了避免更多北韓人民脫北。

對此，北韓外交部痛批普萊斯的發言是嚴重的政治挑釁，「侮辱最高領導人的尊嚴」、嚴重侵犯北韓主權，此舉顯示美國正準備與北韓全面攤牌，並且為平壤該如何應對拜登新政府提供了明確的答案，「美國肯定會非常後悔無視我們的警告、草率行動。」

同一天，金正恩胞妹金與正也透過朝中社痛批南韓未阻止脫北者散播反朝傳單，指出脫北者的行為是不可容忍的挑釁行為，指控首爾再度未制止這些魯莽行徑，並且對此睜一隻眼閉一隻眼，警告平壤不會再坐視不管。

不過金與正並未說明將採取哪些相應措施，僅表示無論做出何種決定、採取何種行動，所有後果都將由未管理好脫北者的首爾方面承擔。

(中時新聞網)