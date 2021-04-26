人民幣兌美元在岸價（CNY）26日收市升破6.49，走強58個基點，高見6.4855。人民幣兌美元在岸價收報6.4878，較25日下午4時30分收報6.4936，升58個基點，漲幅為0.09％；較晚上11時30分最後成交價6.4963，走強85個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）26日更曾升破6.48，高見6.4799，截至下午4時46分，離岸價報6.4837，在岸價報6.4870。人民幣兌美元中間價26日報6.4913，較23日報6.4934，升21個基點，漲幅為0.03％。

交易員指出，歐洲經濟復甦勢頭已得到市場認可，歐元上行推低美元氣氛，人民幣亦間接獲益，但臨近月底加上後續季節性購匯需求臨近，市場似乎無意持續推高人民幣，短期大概延續窄幅震盪走勢。

另有交易員認為，本周市場關注聯準會消息，雖然市場普遍預期聯準會很難有意外舉動；但從人民幣端看，由於市場對政策緊縮擔憂有所緩解，市場情緒改善助穩人民幣資產價格，這也支撐人民幣前景。

(工商 )