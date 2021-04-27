中國試圖藉貿易制裁澳洲殺雞儆猴。但數據顯示，許多澳洲產業成功找到替代市場，使出口保持平穩。諷刺的是，中國捨棄澳洲後的新採購對象不但多數與澳洲友好，更不乏「五眼聯盟」成員。

中國和澳洲於2015年簽訂自由貿易協議，豁免雙方進出口關稅。但澳洲先是批評中國對香港、新疆問題的處理手法，更因主張國際社會就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行獨立調查，徹底惹怒北京，中國對澳洲的一連串貿易制裁接踵而來。

2020年5月，中國對澳洲進口的大麥徵收6.9%的反補貼稅率，兩國的過招正式開啟。之後，澳洲生產的棉花、牛肉、葡萄酒、煤炭、龍蝦等產品，陸續成為中國懲罰的工具，引起全球關注。但到今年，這些受影響的產品出口卻已直逼中國制裁前的水準，甚至更多。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在中國制裁後，澳洲向中國出口的大麥總值從2020年4月的1.3億美元，驟減到5月的6400萬美元，全球總出口量更下跌到4月的40%。但到今年2月，澳洲大麥的總出口量，卻已超過2020年5月中國制裁前的水平。

煤炭也是重要指標。中國政府2020年10月一度下令進口商停購澳洲煤炭，使澳洲出口中國的煤炭從2020年5月約11億美元的高峰，下跌到今年2月僅有2200萬美元。然而，由於澳洲向日本、印度、韓國等國的煤炭出口適時增加，填補了中國的空缺，使總出口保持平穩。

棉花方面，中國2020年10月下令棉廠停購澳洲棉花後，澳洲向中國出口棉花即從當月的3400萬美元，降到今年1月僅64萬美元。但同一期間，越南、印尼、印度、泰國等國迅速補足中國的空缺，成為澳洲棉花主要買主。到今年2月，澳洲對全球的棉花出口額，已恢復到2020年10月的約9成。

根據報導，與中國立場針鋒相對的「五眼聯盟」國家，卻成為上述澳洲商品退出中國市場後的替代來源。其中，因孟晚舟案遭中方針鋒相對的加拿大，就是最重要的替代來源，尤其是大麥和煤炭。

加拿大官方統計，從2020年7月至今年3月，中國從加拿大進口大麥總值就激增5倍；而2020年9月到今年2月，中國從加拿大進口的煤炭總值也大增4倍。

至於棉花，據中國海關總署統計，從澳洲進口的棉花雖減少，但從美國、巴西和印度的進口量卻大增，光是今年1月就分別從美國和印度進口價值超過2.7億美元和8900萬美元的棉花，創下近年來新高。

諷刺的是，除紐西蘭外，中國一向對「五眼聯盟」中的美國、英國、加拿大、澳洲近年來採取的圍堵政策十分感冒。而印度與中國更有長年邊界摩擦。但中國貿易制裁澳洲後，替代來源卻少不了「五眼聯盟」及印度等國家。

同時，澳洲對中國的強硬態度並未因貿易制裁而退縮。最明顯的例子是澳洲外長潘恩（Marise Payne）日前宣布取消維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議；而澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日更表示，澳洲「不應低估」與中國因台灣爆發衝突的可能，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）首席經濟分析師拉賈（Roland Rajah）形容，中國進行的是「很明顯的經濟威逼行為」，不但沒有為澳洲經濟帶來太大衝擊，各行業都成功找到替代市場，反而讓澳洲的對中立場更強硬，自然無法對他國產生殺雞儆猴效果。

(中央社)