日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好其第一季的強勁營運動能將延續到第二季，且今年除多個產品線營運動能樂觀，故維持其優於大盤評等。

瑞昱第一季營收233.4億元，季增加5.68%、年增加46.54%，單季歸屬母公司淨利30.54億元，季增加16.36%，年增加87.27%，營收、淨利同創歷史新高，單季每股獲利為5.98元。

日系外資表示，瑞昱第一季業績表現優於市場預期，看好該動能將延續到第二季，也不排除存在漲價得可能性，有助於緩解居家辦公、遠距教學需求放緩的影響，瑞昱首季淨利超越30億元大關，創下新高紀錄，單季毛利率也達44.8%，同樣超乎先前的預估，這歸功於瑞昱有將半導體成長提升轉嫁予客戶端，維持瑞與優於大盤評等。

日系外資表示，展望第二季，預估瑞昱單季營收落在230億元，季減少2%、年增長32%，毛利率約為43%，除看到居家辦公、遠距教學的長期需求外，今年瑞昱的成長動能還包括WiFi6/6E和2.5G乙太網路的升級、具備ANC(自動降噪)的TWS(無線藍芽耳機)滲透率提高、真TWS設備的增加，以及在管理型交換器市場中獲得的市占率；另外，也不排除瑞昱為反應更高的晶圓成本，會在第二季適度調漲價格。

還有美系外資認為，瑞昱在第二季的定價能力，以及第三季在物聯網設備的長期增長潛力都值得期待，故重申加碼評等、目標價666元。

瑞昱將在5月5日舉辦法人說明會，屆時將對第二季營運做出更明確說明。

(時報資訊)