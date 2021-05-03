福斯集團(VAG)援引旗下福斯汽車(Volkswagen Motors)負責人的談話指出，預計車用半導體供應短缺的問題，將在接下來幾個月持續吃緊。

福斯汽車執行長以及福斯集團董事Ralf Brandstaetter對媒體表示，「我認為情況將會持續吃緊」，Brandstaetter認為汽車晶片製造商瑞薩電子的工廠大火和德州的大風雪，都傷害了工廠生產，導致產量下降。

Brandstaetter指出，這種衝擊在未來幾個月一定會繼續顯現；執行長並補充表示，福斯的採購工作小組正全天候地忙著處理此一問題，晶片問題仍然是福斯管理階層最首要的議題所在。然執行長亦認為，今年下半情況會稍有和緩。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)曾在3月表示，由於車用半導體供應短缺，福斯集團將減少生產10萬輛汽車；並表示在今年內將無法彌補減少的產量。迪斯3月的言論，為車用晶片問題開出示警的第一槍。

福斯集團旗下西班牙汽車品牌喜悅汽車(SEAT)曾在上月表示，車用半導體的短缺問題可能在第二季加劇嚴重。

(時報資訊)