匯豐控股27日公布最新業績，截至2021年3月底，稅前利潤57.79億美元，年增長78.97％，優於市場預期。首季經調整稅前利潤63.9億美元，年升1.09倍。

香港信報報導，匯控表示，將不會於2021年派發季度股息，但會考慮於8月公布2021年半年業績時是否派發股息。

第一季預期信貸損失撥回淨額4億美元，由於2020年第一季已提撥30億美元信貸損失，撥回淨額主要反映經濟前景較去年好轉。

另外，第一季收入下跌5.11％至129.86億美元，期內集團所有環球業務均受到2021年利率下跌拖累。但因環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的市場影響和估值變動，而被部分抵消。淨利息收益率為1.21％，較上年同期下跌33個基點。

匯控表示，經濟前景好轉，加強了對集團收入增長計劃的信心。初步跡象亦相當正面，顯示各策略性範疇均有所增長，包括貸款管道獲得改善，但前景仍然未盡明朗。

匯控預期，2021年的客戶貸款可達中位數增長，實際增幅仍要視乎經濟從疫情中復甦的步伐，以及各項政府支援措施及限制的持續時間而定。匯控行政總裁祈耀年稱，環球銀行及資本市場業務第一季取得佳績，顯示集團在執行增長及轉型計劃方面進展理想，並進一步削減成本和風險加權資產，同時於具備優勢的範疇推出新產品並提升服務。

(工商 )