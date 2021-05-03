勞動基金運用局今（3）日公布3月單月收益衝上921.5億元，累計第一季獲利1,849.4億元，收益率4.12％。

勞動基金運用局指出，今年第一季COVID-19疫苗在全球陸續施打，整體經濟逐步邁入復甦軌道，加上美國通過1.9兆美元紓困法案，全球股市持續正向發展，勞動基金多元投資在全球金融市場，今年1至3月累計收益1,849.4億元，累季第一季未年化收益率為4.12％。

勞動基金運用局表示，3月份全球各主要經濟數據持續上升，然而仍有部分國家COVID-19疫情快速升溫，實施區域封鎖措施，也限縮部分金融市場表現，而美國在經濟動能強勁表現下，債券殖利率竄升，帶動美元走強，資金從新興市場回流，使得全球股市互有漲跌，也促使債券市場回落。

台股則是在各產業需求強勁下，表現尤為突出，其中，MSCI全球、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計今年表現分別為4.57％、11.53％及-4.46％。

勞動基金運用局表示，依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，今年3月份整體基金規模為4兆7,406億元，今年1至3月底累積收益為1,849億元，收益率4.12％，單月收益為921.5億元。

另外受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,338億元，3月收益數為74.8億元，累第一季為160.9億元，收益率為4.05％。

而受農業委員會委託管理之農民退休基金，於今年1月開辦，資金自3月陸續自勞保局撥入，至3月底規模為1.4億元，考量初期資金部位較低，均先行存放於銀行存款，收益數為37,654元，收益率為0.16％，後續將視資金到位情形辦理多元投資。

(工商 )