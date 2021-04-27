為避免學童在校園營養午餐中吃到可能含有萊克多巴胺的加工食品，台中市議員李中27日提議，修改台中市學校午餐自治條例，全面要求校園禁止使用任何加工品，讓學童只吃食物不吃食品，徹底落實營養健康！

李中議員表示，從中央的豬肉儀表版資料，我們可以看到1萬5804噸的肉品以及5567噸內臟從美國進口，但我們的餐廳與小吃業者，都說是用台灣豬肉，那麼這麼多的進口肉品、內臟去了哪邊，流向沒有人確切知道。

李中說，因中央政府棄守含萊克多巴胺的肉品進口，雖然市政府衛生局非常密集且勤勞地進行抽檢，但畢竟防不勝防；而現在校園內的營養午餐，仍然有許多加工品食材，為了避免學童誤食，一勞永逸的方式，就是修正臺中市學校午餐自治條例，禁止使用加工品作為食材。

李中議員將邀集其他議員進行連署，在5月份的第7次會議上提案，後續讓法規委員來進行相關修正案的審議，以確實保障臺中市學童的飲食安全。

(中時 )