特斯拉周一在股市結束交易後公布第一季財報。在環保信用銷售增加和比特幣結算的帶動下，第一季營收超乎市場預期。

儘管車用晶片的短缺，特斯拉第一季汽車出貨量仍超越同業，創下歷史新高，但是汽車銷售並沒有成為獲利增加的推力。

市場在收盤前期待特斯拉的業績表現，特斯拉股價上漲1.21%，報738.20美元。

財務長Zachary Kirkhorn表示，已投資15億美元購買比特幣，影響公司頭寸約10%；而從該數位資產銷售帶來的收益為2.72億美元，其中1.01億美元為「正面的影響」。特斯拉相信比特幣的價值是長期的，公司的意圖是長期持有。

特斯拉已連七個季度實現獲利，其中大部分是由環保信用所推動。特斯拉因排放和燃油經濟性的標準而獲得信用，再將這些信用賣給其他達不到標準的汽車廠。特斯拉第一季從這些信用的銷售中賺得5.18億美元，年增46%。

由於給馬斯克的2.99億美元酬勞，削弱了淨利。由於特斯拉季度業績達標，馬斯克亦有資格獲得兩筆總價值約110億美元的期權。

特斯拉第一季產量創下歷史紀錄，Model 3/T產量超過18萬輛，年增一倍；Model S/X產量降至零。特斯拉預估今年銷售將成長50%，集團表示，基本上已經解決車用晶片問題。特斯拉有望在規劃中的德州和柏林工廠開始生產和出貨。

特斯拉第一季總營收為103.89億美元，年增74%；毛利為22.15億美元，年增79%；按通用會計準則(GAAP)的毛利率為21.3%。按GAAP的淨利為4.38億美元，創下新高，年增2638%。經調整EBITDA(息稅折舊攤提前獲利)為18.41億美元。EPS(按照非GAAP)0.93美元，超越市場預估的0.79美元。

(時報資訊)