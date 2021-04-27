陸股近期震盪整理，先機中國基金投資組合經理車強表示，中國目前的問題是面臨經濟「增速放緩」，第一季市場出現大幅回落，是因為美國通膨預期持續攀升，市場擔心中國政策緊縮，所以在短期市場進入了重整期，而成長類股跟價值股會持續輪動，在個股的選擇上就顯得相當重要，主要會關注一些盈利增速高或是可預期性較高，且估值相對便宜的股票。未來中長期對中國市場還是持續保持樂觀，尤其中國未來五年計畫即將推出一系列政策，有望進一步提升經濟效益和質量。

車強表示，中國實行計畫經濟，長期看好：提高文化消費、加速城鎮化的速度、教育提升，以及未來醫療科技的發展、近年節能減碳的推動方針。在中國消費帶動的內需和醫療支出比重增加，對於短期保持樂觀，經濟逐步復甦當中。中國的醫療產業與國際相比還有待進步，所以中國在未來醫療上會給予支持，在醫療產業上的配置比例也相對高一些。另外在工業方面，像是智慧型電網，未來中國要在網際網路投資新能源，減少煤炭的發電占比，智慧型電網的需求將會變大，這也會在投資組合當中。

車強指出，中國未來經濟增速會逐步放緩，所以中國目前面臨的問題是如何在動能增速下降的前提下避免落入中等收入陷阱。動能下降有幾個原因：

1.人口下降、中國勞動人口數降低、人口逐漸老人化，對經濟增速帶來壓力:也是為甚麼在五年計畫中有一項是城鎮化2.0，主要是有戶口改革，為了降低人口壓力。

2.生產效率下降:在未來五年計畫中，科技將會再創新，發展高端裝備製造業，提升生產效率。

3.債務累積問題:債務累積源自於國家企業，中國也將會提出一系列針對國家企業改革的政策，提升國家企業效率，拉升整體經濟，避免落入中等收入陷阱。

(時報資訊)