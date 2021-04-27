軟體廠商訊連科技(5203)27日公布第一季營運表現，第一季稅後純益2,982.1萬元，年減61.2％，不過較上季增1.9倍。單季每股盈餘0.38元，較為去年同期0.91元呈現衰退。訊連科技董事長黃肇雄表示，今年主要成長動能，將來自三大成長型產品，營收比重來到58％，較去年同期增三成，看好今年整體營收表現有望逐季成長。

訊連近年來積極轉型，近期仍在調整當中，第一季財報當中，營收3.76億元，年增5.5％、季減13.8％，主要動能則為三大成長型產品線，占整體營收的比重從49％提升至58％。其中，PC-Create和Mobile App為主要動能。人臉辨識市場需求熱度持續，黃肇雄仍看好後續發展。

不過，第一季訊連也因為費用增加，營業利益較年減44％，黃肇雄坦言，第一季本業獲利確實不強，主要是因費用增加，此外，新台幣升值也影響獲利表現。費用部分，包括研究發展費用，加上三月開始加重廣告投資預算，黃肇雄表示，一年多來，訊連在數位行銷操作表現提升，廣告投放效果也較過去有30％～70％的成長，將會是業績成長的一大助力。

黃肇雄表示，近年訊連轉型，將自己定位為追求高成長的新創公司，展望今年，訂閱制帶來的經常性收入，將持續支撐訊連的接下來的成長，目前客戶再訂閱的比例都在約六成以上，未來將持續拉高再訂閱的比例。

黃肇雄也說，三大成長型產品(PC-Create、Mobile App、人臉辨識)營收成長幅度明顯，預期2021年、2022年的成長曲線將持續往上。人臉辨識FaceMe進軍金融領域，目前已取得三家金融機構訂單，未來將會陸續認列。黃肇雄也透露，目前亦有其他金融機構正在洽談，對後續市場的需求與商機仍樂觀看待。

(工商 )