外貿協會董事長黃志芳，號召全球新創業者參與2035 E-Mobility Global Demo Day，對未來智慧移動提出解決方案。(圖：貿協提供)

台灣首屆電動車大展—「2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)」，將於今年10月20日至22日在南港展覽2館展出，時間尚有半年。主辦單位外貿協會今天辦理展前國際記者會，邀來mTARC(台灣車輛移動研發聯盟)、台達電、及鴻海MIH(電動車開放平台)等指標參展單位，共同討論電動車市場與商業模式。

「將來電動車大爆發，台灣要扮演甚麼角色，是繼續代工？還是做系統整合？還是自有品牌？」外貿協會董事長黃志芳開宗明義點出，10月這個移動展，就是要去整合全球大車廠，找出與國內企業互動所在。

由經濟部技術處整合學研單位成立的mTARC，主委胡竹生表示，彭博分析在 2035到2045年中間，會有個交叉點是電動車銷量大於燃油車，但他認為會更提前。原因是因為各國政府提出補助計畫，以充電樁不方便問題來說，像國內經濟部、內政部都已在推動解決。

台達品牌長郭姍姍以減碳看好電動車會有非常高成長，說交通排放占整體碳排10％，各國正競相提出更具體減碳方案，比如說歐洲2019年汽車每公里碳排要求在130克內，2021年要求到95克，車廠達不到，得花更高成本購買碳權，這會驅動車廠往電動車移動。

MIH聯盟技術長魏國章以自家平台舉例， 把80％開發工具弄好放在上面，大家都可以來造車，剩下20％是品牌跟市場，電動車這塊誰都有機會，尤其是新創公司。目前MIH會員有1500家，還在增加當中， 7月平台會獨立出去，6月25日會公布比較多合作方式與商業模式。

對於2035 E-Mobility Taiwan展，胡竹生看好可以集合重要競爭力產業，展示不同面向，如車輛未來零組件、還有整合系統、自駕新的商業模式，能刺激有心人士來做新創。

「對E-Mobility主題非常期待」郭姍姍說，從消費者角度想，就是充電方便性。電從哪裡來？要看如何讓城市電網更有韌性，管理要更有效率。因此除期待這個展展示電動車生態系，也可以讓微電網、城市運營有機會被關注，展出面向更完整。

育成法人機構，時代基金會執行長趙如媛則期許貿協為台灣產業說個好故事，她說台灣在電動車供應鏈裡很多企業做出世界第一，我們少量多樣客製化設計，在全世界非常有競爭力，貿協可以扮演更好角色，跟全世界說明跟推廣。

(中時 )