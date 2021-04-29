經濟部國際貿易局與外貿協會台灣經貿網29日舉辦「解密全球B2C電商說明會暨洽談會」，邀請法國Cdiscount及ManoMano、非洲Jumia、越南Tiki、泰國ShopAt24、新加坡Qoo10等6大重量級電商平臺於線上遠距分享當地電商趨勢及平台服務資源，協助廠商拓展跨境銷售商機。

貿協強調，此次吸引154家廠商參與，包括花仙子、大漢酵素、久奈司、石城實業（三點一刻）等業者，透過虛擬實境「線上說明會及洽談會」、廠商專屬「VR虛擬洽談展間」，協助廠商搭建海外搶單最後一哩路。

根據市調公司Accenture調查，全球跨境電商交易額於2020年達到9兆美元（約新台幣278兆），占全球電商市場的22％，代表跨境電商貢獻五分之一全球電商貿易總額。貿協強調，由於新冠肺炎疫情衝擊，帶動低接觸經濟崛起，大眾消費習慣日漸轉為線上購物，促使全球企業更加重視數位經濟，產品銷售亦朝向跨境經營的數位貿易模式。

(工商 )