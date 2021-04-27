先機中國基金投資組合經理車強27日表示，中國實行計畫經濟，目前長期看好：提高文化消費、加速城鎮化的速度、教育提升，以及未來醫療科技的發展、近年節能減碳的推動方針。

車強指出，在中國消費帶動的內需和醫療支出比重增加，對於短期保持樂觀，經濟逐步復甦當中。中國的醫療產業與國際相比還有待進步，所以中國在未來醫療上會給予支持，該基金在醫療產業上的配置比例也相對高一些。

另外在工業方面，像是智慧型電網，未來中國要在網際網路投資新能源，減少煤炭的發電占比，智慧型電網的需求將會變大，這也會在投資組合當中。

圍繞在五年計畫，該基金尋找質量比較好的企業，投資組合從年初在醫藥企業、消費型企業的成長是亮眼的，而在市場回檔重整的時候並沒有被影響，因為投資組合相對平衡，沒有太多價值股、金融股，所以不受到影響。

投資流程以量化加基本面進行分析，在投資組合中成長型和價值型持有均等比重，同時控制整體投資組合的風險，提升維持穩健獲利的機會。

車強指出，其投資團隊都非常重視ESG的因子，了解所投資公司的治理層面、環境層面及社會層面，以觀察是否會影響到公司投資表現，同時也會納入分析當中。

最後將挑選出來的公司，放入量化優化器中，對組合進行全方位定位，針對價值、動能、增長、低波動率進行評估，希望長期的績效都是正報酬，組合相對更加平穩，可持續創造績效。

(旺報 )