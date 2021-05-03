美國電動車大廠特斯拉近日在大陸負面消息纏身，除了車輛安全性引外界質疑，消費者投訴糾紛也屢屢躍上版面，大陸官方傳出將加強監管。路透引述消息人士透露，發現大事不妙的特斯拉現在改變策略，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。

報導稱，過去特斯拉和政府官員的「幕後」互動較少，但近期大陸市場遭受一番挫折後，特斯拉決定改變作法。尤其此刻正值大陸官方加強大型企業監管的風口浪尖時刻，特斯拉也憂心被強監管風波掃到，危及自身市場地位。

過去大陸監管機構經常與全球和本地公司、行業協會及智庫討論行業政策和標準，正如在其他領域那樣。消息人士透露，包括豐田汽車和通用汽車等在中國的外資汽車製造商都會出席這樣的閉門會議，但特斯拉高層過去幾乎未曾與會。

但特斯拉高管卻經常選擇在備受矚目的行業會議上發表講話，包括其執行長穆斯克，就經常在推特上評論或批評監管機構或法規。

消息人士稱，過去幾周，特斯拉高管至少參加了四次政策討論，主題包括汽車資料存儲、車輛對基礎設施通信技術、汽車回收和碳排放。另一位消息人士則說，特斯拉也在擴編其在中國負責與政府關係的團隊。

(工商 )