谷歌在第一季財報發表前夕盛大宣布，與美國西班牙語廣播公司Univision Communications簽下8年雲端服務合約。內情人士透露合約價值超過10億美元，是谷歌雲端部門數一數二的大合約，因為谷歌為了搶客戶不惜運用YouTube及網搜服務等旗下資源。

Univision執行長戴維斯（Wade Davis）表示，公司希望從美國廣播公司轉型為數位媒體平台，為全世界的西語系觀眾提供服務，而谷歌提供的整合性服務勝過其他業者。

戴維斯表示：「假設我要買一台車，我不會分開買車輪、方向盤、引擎、車門回家，然後再自己想辦法組裝。」

根據雙方合約，Univision未來除了將不同線上媒體平台全都整合到谷歌雲端之外，也將利用谷歌雲端執行公司內部軟體，並利用谷歌開發的人工智慧工具來為線上觀眾推薦節目。此外，Univision線上媒體平台也將和YouTube合作，並套用谷歌線上廣告機制。

(工商 )