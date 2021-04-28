美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天修訂公共健康指南指出，已經完成新冠肺炎疫苗接種的民眾戶外健身、用餐時可不配戴口罩，也可參與小型戶外集會。
但未完成接種者仍需佩戴口罩。
CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮防疫記者會上表示，完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種的民眾，除非身處於像是音樂會或運動賽事、購物中心等大量人群聚集處，外出散步、健身時可以不戴口罩，也可與友人在戶外小型聚會。
新指南也規範，若是在室內與他人進行社交活動，建議仍需佩戴口罩。
根據CDC公布的最新指南，所謂的完成接種，指的是完成輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）第二劑接種2週後，或是接種嬌生疫苗（Johnson & Johnson）2週後，才算完成接種。目前全美約30%民眾已經完成接種。（編輯：陳政一）1100428
(中央社)
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