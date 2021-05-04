歐盟藥品管理局今天表示，已開始評估，將美國輝瑞藥廠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種族群擴大至12至15歲青少年，預定在6月公布決定。

歐盟藥管局（European Medicines Agency, EMA）今天發布新聞稿表示，繼先前已核准輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的Comirnaty疫苗授權使用於16歲以上族群，現在也開始評估將使用範圍擴大至12歲至15歲的青少年。

EMA將加快評估公司所提出的數據，包括一項正在進行中的12歲以下大規模臨床研究結果，以決定是否建議擴展。除非需要補充資料，否則預定6月公布決定。

當EMA做出決定後，將通知歐盟委員會以正式發布適用27個成員國。給孩童注射疫苗被視為接下來邁向集體免疫及終結疫情的關鍵階段。

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）4月下旬受訪時表示，使孩童能回歸正常的校園生活並使孩子們見到親友，非常重要。

沙辛當時表示，提交給EMA的文件已「進入最後階段」，而試驗數據的評估「平均需時4到6週」。（編輯：張佑之）1100504

(中央社)