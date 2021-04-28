俄羅斯近日與西方國家緊張情勢加劇，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）艦艇駛往黑海之際，俄羅斯今天也宣布將在這處海域展開海軍實彈作戰演習。

莫斯科當局近幾週來在與烏克蘭接壤邊境增兵，讓烏克蘭和西方國家惶恐不安，不過俄方上週下令撤回部分軍隊。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯黑海艦隊今天表示，其光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）將和其他艦艇及軍方直升機聯合實施實彈軍演。

數小時前，美國駐歐海軍表示，美國海岸防衛隊「韓密爾頓」（Hamilton）級巡防艦正在駛往黑海海域，以和這一帶的北大西洋公約組織（NATO）盟邦及夥伴合作。

俄羅斯新聞社（RIA）今晚引述俄羅斯國防部發言，指出這艘韓密爾頓級巡防艦已進入黑海，俄方艦隊正在追蹤。

俄羅斯表示，之所以在烏克蘭附近邊境增兵，是為了因應北約具威脅性的行為而展開演習的一環。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄羅斯並非受到外部壓力影響才撤軍，還說莫斯科當局是視情況適當在領土周邊移防。

據路透社報導，基輔當局和西方國家認為，目前評估俄羅斯減兵一事還言之過早。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示：「我們無法百分之百保證俄羅斯軍隊不會調頭。」

(中央社)