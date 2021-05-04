總統蔡英文在去年八月宣布將開放美國帶有萊克多巴胺的豬肉進口，並在今年1月正式施行，造成台灣民眾「聞美豬色變」，沒有人敢吃、敢買美國豬肉，但政府公告今年至今已有1500多噸的美豬進口，這些美豬去哪了？引人好奇，昨(3)日的一則爆料文章意外揭露「真相」。

臉書社團「靠北長官3.0 by 2020」中，常有國軍匿名貼文，抱怨軍中狀況，而昨日有個自稱是海軍官兵的網友投稿表示，高雄左營副供站所提供的豬排，外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，這讓該網友直呼副供站的站長是睡著了嗎？到底有沒有認真抽驗各廠商所提供的食物？「這讓在艦上的官兵該如何安心享用每一餐？」

網友匿名爆料，表示國軍的供餐竟出現美國豬肉。(圖/翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

該網友相當憤怒的表示，身為中華民國海軍官兵，領有中華民國身分證，卻要吃著遠從美國飄洋過海來台的美國豬，價值何在？不過，針對此網友的「爆料」，軍方相關單位尚未有回應。

關於美豬進口後，「是否會被塞給國軍吃」這個問題，在去年就有出現討論，去年八月底國防部就回應表示，國軍伙食採購會配合政府食安政策。而農委會主委陳吉仲也說，將來會鼓勵國軍副食品採購國產豬肉，鞏固台豬的市佔率。而如今卻見此狀況，格外諷刺。

(中時新聞網)