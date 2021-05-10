蔡政府今年1月正式進口含萊克多巴胺美豬，當時外界憂心美豬是否會流向國軍伙食？國防部還嚴正表示，鼓勵國軍副食品採購國產豬肉，但海軍左營副供站卻遭爆料使用美豬產品，引發爭議，據國防部昨送達立院的書面報告，國防部的進口豬肉及加工品的合約去年2月即議定。對於國防的回應，藍委鄭正鈐痛批政府不要再欺騙人民。

粉專「靠北長官2021」臉書3日有一名自稱是海軍官兵的網友po照發文寫道，高雄左營副供站採購的，由「欣樂食品」發售的「御膳里肌豬排」，外箱註明產於台灣，但內包裝卻標示原產地是美國。

對此，國防部5日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。國防部並出示檢驗報告指出，副供站為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

對於國軍豬肉遭疑洗產地，立法院國防委員會今（10）日邀國防部長邱國正進行專案報告，據國防部昨（9日）送達立院的書面報告，進口豬肉及加工肉品合約，自2020年2月26日至111年2月25日，罐頭食品合約自2020年8月26日至2022年8月25日，萊克多巴胺應為「未檢出」。

針對國防部的回應，鄭正鈐隨即在臉書發文痛批，「說好的優先採用國產豬呢？台灣豬有缺貨嗎？請政府不要再欺騙民眾了好嗎？」網友也在其po文底下留言表示，「謊言的執政黨」。

(中時新聞網)