台灣疫情爆發空前危機，行政院和疫情指揮中心昨（15日）宣布，雙北正式升為三級防疫警戒，超市量販店爆發搶購潮，民眾瘋搶民生物資，對此，民進黨立委高嘉瑜呼籲民眾，不要急著去賣場，可以先清家裡的庫存，並分享自己清冰箱庫存的照片，但遭眼尖的網友發現高嘉瑜吃下肚的麻油雞調理包已經過期15天。

高嘉瑜昨在臉書發文表示，還好自己過年前就超前部署，所以冰箱很多存糧，所以夏天還能吃到麻油雞，並呼籲民眾，「別急著去賣場群聚，盤點一下冰箱，你會發現很多意外的驚喜」，並附上煮好的麻油雞麵線，及牛排、四神湯等食物的照片。

發文後引來大批網友朝聖，更有網友PO出自己冰箱庫存食物的照片一同分享，但有眼尖的網友發現，高嘉瑜煮食的麻油雞似乎怪怪的，因為包裝上面標註的製造日期為今年2月1日，保存期限為90天，所以按照該產品的標示推算，已經過期15天。

許多網友留言表示，「委員，確定保存期限還沒過嗎」、「注意保存期限」、「過期15天！需要急難救助金嗎」、「確定還能吃還沒過期嗎？不要清完冰箱清腸胃耶」、「吃完了嗎，麻油雞.....好像過期了」，還有網友表示，「你家冰箱肯定是個黑洞」、「委員的冰箱跟房間一樣可觀」、「這天氣吃麻油雞不會上火嗎」、「當初新聞堆積如山的沙發就知道您未雨綢繆，冰箱一定都是山珍海味」。

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

(中時新聞網)