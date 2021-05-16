新北市長侯友宜和立委洪孟楷。(取自洪孟楷臉書)

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

雙北防疫自15日起提升至第三級警戒，消息一曝光，不少超市、量販店都爆發一陣搶購潮。國民黨立委洪孟楷15日在臉書表示，越是困難越要堅定，落實防疫準則，大家加油，並附上多張照片強調，民生物資於物流還有兩週以上存貨，生產線也正常運作、供貨無疑，請大家不需緊張。

衛福部長陳時中15日宣布，雙北實施三級警戒後，有不少民眾聽到消息後，立刻湧入賣場搶購，結帳人潮大爆滿。而洪孟楷在臉書向大家表示，15日陪同新北市長侯友宜到林口物流業者倉儲視察，也確認北北基宜桃的物流庫存量，根據業者所言，雖然過去一週因為疫情關係，確實增加比平常多兩到三倍的買氣，但物流也因有過去的經驗而超前部署，現在仍保有14天以上的庫存量，尤其民生物資包括泡麵、衛生紙、口罩等，仍有充足存貨。

洪孟楷透露，15日侯友宜也立即提醒業者，在非常時期，最好是能增加到一個月以上的庫存，並且也確認現在的生產線正常運作，供貨無疑，但還是要加強準備，以因應可能的狀況發生，而新北也一直以最嚴格的標準來要求，以面對任何可能的變化。

最後，洪孟楷更強調，無論疫情如何，最重要的是我們要戴好口罩、勤消毒，保護自己、保護他人，也不要搶購多餘不需要的物資。

(中時新聞網)