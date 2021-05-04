資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位真假，被北檢依妨害名譽罪起訴；而近來傳出，有人藉著彭文正的名義向蔡英文表達善意，希望可以撤告；對此，彭文正昨(3)日發文嚴正回應，表示這不是他的立場，「請不要侮辱了我的人格」。

彭文正指出，有法界的朋友企圖借著他的名義，向蔡英文表達善意，希望讓這件事情能夠有一個轉圜的空間，但他要對此嚴正表示抗議，因這不是他的立場，「請不要侮辱了我的人格」。彭文正更指出，他的立場只有一個，那就是公平正義不能拿來當成交換的籌碼，每個人都應該面對法律，還台灣社會一個公道。

蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，從2019年開始遭質疑。雖然蔡英文多次反駁，強調其學位與論文為真，但資深媒體人彭文正、教授林環牆、賀德芬等人依然積極追查。彭文正在21日於TVBS節目「新聞翟急便」中指出，蔡英文的博士論文相關訴訟於英國也在開庭，海內外目前有10多個庭要開。

蔡英文控告彭文正妨害名譽將在今（4)日開庭，彭文正表示他同時收到「起訴書」與「不起訴書」，彭指出，自己在不起訴書中收到的內容指他的言論符合言論自由範疇，在起訴書卻又指他在其主持「政經關不了」節目「詆毀蔡英文聲譽等16項證據」，他自己也不知道怎麼回事。今日他將出庭，他還希望法庭能傳喚證人蔡英文總統做證人，「因為沒有其他人能比蔡本人更能證明他彭文正的犯罪事證。」

(中時新聞網)