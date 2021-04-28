增產計畫不變，周二美國原油期貨彈1.5%；石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，於本周部長級會議表示，因仍看好全球需求復甦，料今年全球原油需求將增長600萬桶/日，故將維持原先既定之，5月起小幅提高產量的計畫，預期增產35萬桶/日，提振投資人信心。
分析師認為，儘管印度新冠疫情險峻，但目前美國和英國的需求復甦，是OPEC+決定延續政策的原因之一，並認為印度疫情不會對全球需求面產生持久的影響；其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.2%。
美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲1.03美元，報每桶62.94美元；5月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.91美元；5月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖2.02美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.77美元，報每桶66.42美元。(商品行情網)
(時報資訊)
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