根據路透社近日報導，經濟合作與發展組織當地時間4月30日公布的資料顯示，去年全球外國直接投資（FDI）降至15年低點，而中國作為少數幾個保持增長的主要經濟體之一，取代美國成為全球第一大投資目的地。

報導稱，經合組織資料顯示，隨著新冠疫情對全球經濟造成嚴重破壞，2020年全球FDI流動下降38％，降至8460億美元，為2005年以來的最低水準。去年FDI只占全球國內生產總值的1％，這是1999年以來的最低水準。

經合組織表示，2020年下半年和今年迄今跨境併購活動復甦，可能推動2021年FDI反彈。報導稱，中國去年超過美國成為外國投資的最大目的地，而美國很多經濟部門都因疫情而關閉。

此外，綜合陸媒報導，從中美日三國官方公布的國內生產總值（GDP）來看，2020年美國GDP總量約為20.9兆美元；日本GDP總量為539.3兆日元，折合美元大概為5.1兆美元。而中國GDP總量為1015986億元人民幣，而按照去年美元兌人民幣的平均匯率來算，2020年我國GDP總量大概為14.7兆美元。

從上述資料來看，中美經濟總量的差距約為6兆美元，這意味著，中美經濟之間的差距約為日本的經濟總量。值得一提的是，業界還普遍認為中國經濟正在成為亞洲乃至全球經濟復蘇的重要動力之一。

從國際機構已發表的多份報告預測，2021年中國經濟繼續實現正增長。4月28日，亞洲開發銀行預測中國經濟增速將達到8.1％。除亞開行外，國際貨幣基金組織（IMF）的預測值是8.4％、世界銀行預測值是8.1％、高盛預測值為8.5％，摩根大通預測值為8.7％

在中美經濟不同的發展前景下，雙方的經濟差距正不斷縮小。中國社會科學院金融研究所發布的報告指出，2020年中美兩國經濟總量差距與前一年相比減少了12.4％。

(中時 )