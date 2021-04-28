台南市東區大同路、仁德區近4000戶，今天上午11點多無預警停電，由於事前未被告知停電訊息，民眾怨聲載道，台電公司台南區營業處人員接到民眾詢問電話，派員實地了解後，得知是台南市水利局辦理虎尾寮汙水系統管線推進工程，包商不慎挖斷地下電纜所致，下午近2時已全面恢復供電。

台南市水利局指出，該工程是虎尾寮汙水系統管線推進工程，今天施作工作井立坑作業，施工廠商在施工至深度8公尺處時，不慎誤觸台電管線，造成部分地區停電，經現場搶修陸續恢復供電，後續將加強廠商施工前與管線單位作管線位置確認，避免事件再發生。

台電台南區處指出，獲報後出動數10名人力在控制中心與案發地附近巡查並連忙搶修，也同步調度其他電力系統轉供停電用戶，到下午1點47分許，4000戶停電用戶已全數恢復供電。台電台南區處表示，後續將追究水利局包商何以會誤挖斷台電地下電纜，也會請求相關賠償。

(中時 )