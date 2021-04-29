中市大里區大明里國興公園下的排水涵管，水流跟著「供五停二」的限水措施，停水時就流慢點，水來了，水量就變多、水速也變快，懷疑是附近的自來水幹管爆管洩漏自來水。（黃國峰攝）

中市大里區大明里國興公園，日前有民眾發現流往旱溪的地下排水涵管，在停水日僅排出少量緩慢流動的汙水，但復水日卻排出大量流速較快且水質較清淨的水流，懷疑有地下自來水管線破損外洩，里長黃顯堂表示，自己實測確實如此，已通報自來水公司檢驗。

中市大里區大明里長黃顯堂表示，接到市民反應，他特地在「供五停二」星期二、星期三停水日的星期三來查看，果然該排水涵管，只流出緩慢流動的汙水，等到了今星期四凌晨復水時，再來查看，果然水流有變快，而且水質有較清靜一點，而且貼近涵管一聽，有聽到奔流而下的嘩嘩水聲。

但為何懷疑是自來水？黃顯堂表示，因為這附近有自來水管幹管經過，而且這水的流速也跟著跟著「供五停二」的限水措施，停水時就流慢點，水來了，水量就變多、水速也變快，且貼近涵管一聽，有聽到奔瀉而下的嘩嘩水聲，正常流速的汙水，應該不會這麼大聲，因此合理懷疑是自來水幹管爆管洩漏，只要自來水公司，來做氯檢測，應該很快就知道，但今天又下雨，更多因素參雜，可能較難判斷。

自來水公司表示，29日上午已派員到場檢測，據同仁所述，現場涵管內的水參雜油汙，經氯檢測也無反應，判斷並非來自自來水幹管，但自水公司仍會持續追蹤檢測，確保飲用水不浪費。

(中時 )