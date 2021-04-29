今（29）日上午新北市新店行政園區電梯突然斷電，造成12人受困，經緊急搶修，狀況於20分鐘後排除，受困人員平安脫困，台電及營造公司機電人員初步判定為公共區域用電保險絲燒斷引起，修復後由電梯廠商確認安全無虞，已於11時恢復電梯使用。

上午9時30分，新店行政園區公共梯廳及10台電梯無預警停電，由於新店區公所、地政事務所及北區國稅局新店稽徵處均已移至該棟大樓，且逢報稅季節，洽公民眾眾多，經查有12人受困，公所立即通知電梯廠商搶修並通報消防人員到場協助，所幸狀況在20分鐘內解除，受困民眾均安全離場，無人受傷。

營造及物業公司檢視電力系統後表示，應為公共區域瞬間跳電造成保險絲燒斷所致，新店區長朱思戎則要求廠商盡速處理並釐清確實原因。

朱思戎表示，公共區用電設計上不應有過載情形發生，大樓洽公民眾眾多、樓層有31層，高樓層亦有多家商辦員工須進出，況且電梯使用事關民眾安全，不容輕怠。

(中時 )