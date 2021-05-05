大陸各類培訓考試競爭激烈，眾所周知，不過，有不肖大陸業者看準生想要快速魚躍龍門的心態，竟然動起歪腦筋，掛羊頭賣狗肉開所謂培訓班，專門傳授作弊設備的使用技巧，一名學員要價28000元人民幣，在全國各地招生之餘，還打著考不上全額退費的說詞，令外界瞠目結舌。

大陸《檢察日報》披露，2013年時，年近而立的黃黎明常住青海西寧，他曾幫著別人做過4年的教育培訓仲介服務，看著別人掙得不少錢，想著自己也可以賭一把。但黃黎明自己一沒名校招牌，二沒優質講師，考試通過率一直很低，經營幾年下來，情況頗為慘澹。

如何提高考試通過率？怎樣吸引更多的培訓學員？這成了黃黎明心頭的難題。就在這時，他無意間遇到了曾經的學員小張。小張曾經在他的學校培訓，沒通過考試，後來轉投到別家，沒想到只考了一次就過了。

在他的反覆追問下，小張才坦承是培訓班裡有「高人」給他們專門指點，保證大家一次就過。黃黎明聯繫到「高人」畢勤天后，二人很快熟絡起來。2016年，黃黎明和畢勤天初次合作，組織10餘人參加了一次考試，居然沒被發現作弊，效果良好。

食髓知味的黃黎明後來乾脆給自己取個響亮頭銜─西北某著名師範大學的授權單位，專門負責在職研究生等專案的培訓─每人收費2.8萬元，保證過，通不過考試全額退費。

「為了在最短的時間內提高通過率，我們不可能培訓考試內容，我們培訓的是作弊設備的使用方法。」招收學員後，黃黎明就對他們直言不諱，工作人員也明白真相，而他們都以沉默表示贊同。

2017年12月23日，全國在職碩士研究生考試如期進行。想著天衣無縫的計畫，黃黎明開始等待大把鈔票入帳。可是他並不知道法網早已落下，公安機關相關部門提前掌握了他們的情況，就在考試當天，部分使用作弊設備的考生在考場被抓現行。

(中時 )