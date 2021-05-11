加密貨幣以太幣（ether）周一漲破4,000美元大關，在過去24小時內上漲了7％，在以太幣僅在短短五天內就實現了16％的價值成長之後，達到了一個新的里程碑。

資產管理公司VanEck申請上市以太幣交易所交易基金（Ethereum Exchange-ETF）可能推動了這一新勢頭。該公司已經申請將比特幣ETF上市，但SEC已將其決定推遲至7月。

越來越多的投資者押注以太幣，將受到分散式金融應用程式和不可替代代幣使用量增加的推動。

Bitfinex的技術長帕羅．安東尼奧（Paolo Ardoino）說：「去中心化金融以自動數位合同取代某些中介機構的潛力繼續得到傳統銀行業的更多認可。」

「去中心化分類賬技術的無數可能性應該被比作一種自然的技術力量，它將繼續破壞金融和其他業務。」

當以太幣交易價格在1200美元左右時，加密貨幣分析師梅根·卡斯帕（Megan Kaspar）預測它將達到3400美元。數位資產投資公司Magnetic的聯合創始人Kaspar現在將其價格目標提高到2021年底的8,000美元至10,000美元之間。

她告訴Yahoo Finance Live，以太幣網路升級到比比特幣稱為工作量證明的能源消耗少的方法，可以進一步提高其價值。

卡斯帕預測它將達到3400美元。數位資產投資公司Mag表示：「區塊驗證所用的股權證明將減少99.9％的碳排放，從而使以太幣成為一種綠色技術。」 「因此僅憑網路上的這兩次更新就可以將以太幣推向一兆美元的市值，而今天這正是比特幣的市值，這將使以太幣的硬幣價格達到8,000至10,000美元左右。」

這與Fundstrat Global Advisors的數位資產研究主管大衛．吉爾得（David Grider）的預測相符。吉爾得預計，根據市場數據，以太幣將在今年年底達到10,500美元。

(中時新聞網)