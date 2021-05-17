國內4月份物價指數突破央行警戒線，重要民生必需品上漲3％-8％不等。市議員黃馨慧今天質詢說，市府除宣導穩定民心，對於囤貨或哄抬物價行為不能只有稽查，應該「超前佈署」研擬一套打擊機制。經發局表示，未來重要物品、民生物資，近期會去查價，漲得過高會公布名單。

黃馨慧表示，今年以來，中央水價、電價、油價輪番要上漲，主計總處物價變動統計資料顯示，4月消費者物價指數(CPI)漲破2％，突破央行警戒線，達到2.09％，不知道市府官員是否有感受到，台中市282萬市民正面臨非常艱難的民生問題。

黃馨慧指出，主計總處資料，其中17項重要民生物資平均CPI年增率為1.49％，其中牙膏牙粉、雞蛋、衣服清潔劑分別上漲8.33％、6.47％、3.91％都非常明顯，這些全部是民生必需品。在薪資調整追不上物價上漲的時候，政府可以做什麼事？

黃馨慧強調，經發局統管中市工商業者、市府有維持並穩定物價責任，面對國內物價上漲趨勢，官員除宣導政策外，若束手無策，毫無作為，要民眾「自立自強」？建議市府對於囤貨或哄抬物價行為不能只有稽查，應該「超前佈署」研擬一套打擊機制，讓市民安心度過疫情、缺水期間。

(中時 )