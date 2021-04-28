PCB軟板廠-台郡(6269)因各產品出貨平穩，且主力客戶新手機LCP天線將於6月開始小量試產，第2季營運可望比去年同期好，台郡財務長熊雅士表示，今年第2季整體生產產值將較去年第2季個位數百分比成長，台郡高雄和發新廠已於第2季完成設備佈建及試量產，可望為下半年5G毫米波模組新產品提供量產產能。

台郡今天舉行法說會，台郡今年第1季合併營收達71.3億元，季減33.3%，年成長54.9%，創下歷年同期新高，由於新台幣升值1.3%，且新機佔比55%，較去年第4季下滑，加上季節性降價，單季營業毛利率為17.3%，季減4.8個百分點，年減3.2個百分點，單季營業淨利率為6.9%，季減8.4個百分點，年減1.6個百分點，單季稅後盈餘為5.17億元，季減64.8%，年成長40.6%，單季每股盈餘為1.45元。

展望第2季，熊雅士表示，今年第2季整體生產產值將較去年同期有個位數百分比成長。

為量產新5G天線技術及新產品，台郡近兩年積極在高雄及昆山擴建新產能，其中高雄和發新廠一期廠房將於第2季完成設備佈建及試量產，為下半年5G毫米波模組新產品提供量產產能，熊雅士表示，台郡持續在兩岸佈建新廠房及產能，預估今年資本支出將達65億元到70億元，主要是用於添購新設備，由於和發新廠大幅提升自動化程度以提高量產良率及效率，加上台郡優異的管理能力，可望優化成本結構及今年獲利能力，整個第一期廠區貢獻預估在明年顯現。

熊雅士表示，台郡深耕高頻無線傳輸技術多年，不僅在目前客戶端產品大有斬獲，甚至兩三年後的產品亦與客戶共同開發中，公司已清楚看到3到5年技術藍圖及發展方向，這是現在台郡跟以往差別很大的地方，也是公司在兩岸積極佈建新產能的原因；目前和發新廠僅完成一期，預計明年將會啟動規劃二期廠房的建置，為公司未來發展做準備。

(時報資訊)