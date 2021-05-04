福特汽車和BMW集團周一指出，雙方已經共同對一家固態電池新創公司進行領投，融資總金額在1.3億美元。目前汽車製造商正試圖投資和開發價格合理且功能強大的充電電池技術，來降低電動車成本和提升效能。

新創公司Solid Power的B輪融資還包括了創投公司Volta能源技術。BMW電池技術長Peter Lamp表示，希望擴大Solid Power的內部製造能力，並儘可能在2029年前能對電動車開始供應電池。Solid Power拒絕解釋此輪融資讓該公司估值達何種水準。

固態電池技術涉及到一種高容量的能源儲存裝置，該裝置在鋰離子電池技術上進行改善，以固態和導電材料來取代液態和凝膠狀的電解質。

由於沒有易燃成分，新技術將提供更多的能量密度和更好的安全性。Solid Power表示，新技術的能源密度將較目前的鋰離子電池高出50%。

然而固態電池技術仍較鋰離子電池更為昂貴，製造能力更是具有挑戰；Solid Power必須證明該技術在實務上的耐久可行，並擴大生產規模。

Solid Power在2018年進行了A輪的融資，總計2600萬美元，參與者包括福特汽車、Volta能源、現代汽車和三星電子。

Solid Power在今年稍早從BMW創投公司BMW iVenture籌得了500萬美元可轉換公司債。兩家公司合作關係始於2016年。

在最新一輪融資後，福特和BMW將對Solid Power擁有相同的持股，為最大投資人，但具體投資資訊仍未知。

豐田汽車也聲稱該新技術為遊戲改變者；豐田預計在2025年將固態電池技術導入電動化平台。

(時報資訊)