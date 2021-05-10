鹿特丹港周日表示，荷蘭政府已經對包括石油巨頭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)和埃克森美孚(ExxonMobil)在內的財團提供了20億歐元(約24億美元)補貼，讓該專案成為全世界最大的碳捕捉和封存的專案之一。

殼牌和埃克森今年一月與工業氣體供應商Air Liquide and Air Products一起提出補貼申請。該補貼專案旨在收集鹿特丹港口工廠和煉油廠排放的二氧化碳，並將之儲存在北海的地下氣田。

港口發言人表示，相關公司已經被告知其申請即將批准。該專案將於2024年開始運作，預計將使該歐洲海港周遭的工業區減少溫室氣體排放約10%。

荷蘭經濟部周日晚間拒絕提出評論，僅表示，本月稍晚將對今年所有的申請補助提出細節說明。經濟部之前表示，2021年將提供總計50億歐元的碳捕捉補貼。

荷蘭是許多大型工業以及歐洲主要港口所在，荷蘭也是歐洲平均每人溫室氣體排放量較高的國家。荷蘭目標到2030年的碳排水準，相對於1990年要降低55%；而去年僅降低24.5%。

(時報資訊)