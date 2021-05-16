因應疫情升溫，台南市政府提升為準三級警戒，市府觀光旅遊局也針對轄管園區、旅服中心、旅宿及觀光遊樂業者、觀光管筏與載客小船等觀光產業提升相關防疫因應措施，除黃金海岸方舟、左鎮化石園區旅服中心及虎頭埤蟋蟀生態館暫停服務至5月28日，多處景區及景點也進行總量管制500人以下。

市長黃偉哲表示，因應雙北升為防疫第三級警戒，市府隨即召開會議研議，並要求市府各單位強化與落實防疫措施，讓市民能夠安心應對這波逆襲的疫情。觀旅局長郭貞慧也表示，針對轄管景區景點、旅服中心、旅宿業、觀光遊樂業，以及觀光管筏與載客小船等觀光產業，均須調整防疫措施等級，並請市民配合嚴加防範。

其中，黃金海岸方舟、左鎮化石園區旅服中心及虎頭埤蟋蟀生態館，均宣布停止服務至5月28日，後續針對疫情發展進行滾動檢討；至於台南航空站、台南高鐵站、台南火車站、新營火車站及協同港務公司於安平港等5個重要旅客服務資訊點，觀旅局也將加強相關防疫宣導。

另外，針對轄管景區及景點進行相關人流及總量管制500人以下，其室內部分，德元埤荷蘭村室內空間人數管制，餐廳20人、展覽場12人、旅服中心8人；雙春濱海遊憩區室內空間人數管制，餐廳30人、商品部35人；龜丹溫泉體驗池園區入場人數管制450人。如果超過管制數量，則採一出一進方式執行入園或請遊客轉往其他景點。

另外，還將加強園區及業者營業空間的環境消毒作業，同時請遊客落實全程戴口罩、勤洗手、配合體溫量測、實聯制作業、保持社交安全距離等；至於園區內的餐飲區，應採隔板設置或梅花座方式管制；在觀光管笩及載客小船室內候船區及船筏座位，也將採梅花座方式管制，各相關服務場域也會備妥酒精供遊客使用。

(中時 )