據美國高層官員透露，週三總統拜登將向國會宣傳針對兒童、學生和家庭的1.8兆美元新支出和稅收抵免。

在提出2兆美元大基建計劃後不到一個月，拜登便宣布了大規模的新一籃子計劃。這些計劃共同構成了拜登政府的願景，即在該國力圖從冠狀病毒大流行中復甦並超越之時，徹底改革美國經濟。

白宮說，這項新提案包括十年內約1兆美元的投資和8000億美元的稅收抵免，將可在15年內消化完畢，部分原因是政府提高了最富有的美國人繳納的稅額。

這是新計劃羅列的一些內容：

「2250億美元用於高品質的托兒服務，並確保家庭僅按收入的一部分來支付託兒服務的收入。

2250億美元用於建立全國性的帶薪家庭和病假綜合計劃。

通過與各州建立國家合作關係，為所有三歲和四歲兒童提供2000億美元的免費普及幼兒園服務。

1090億美元用於確保所有學生免費就讀兩年的社區大學。

大約850億美元用於大學學費助學金，並將低收入學生的最高獎學金增加約1400美元。

一項620億美元的贈款計劃，用於提高大學的留校率和學業完成率。

一項價值390億美元的計劃，為收入低於12.5萬美元的家庭的學生提供兩年的資助學費，這些學生多半就讀於四年制歷史悠久的黑人大學，部落大學及少數族裔服務機構。

450億美元用於滿足兒童的營養需求，包括擴大獲得夏季食物援助計劃的機會。

2000億美元用於補助自行購買醫療保險的人的保費。

Covid救濟法案中已列入的兒童稅收抵免，延長至2025年。」

「這些投資是我們作為一個國家無法承受的。」一位不願具名政府高層在周二晚與記者舉行的電話會議上說。

拜登政府的新支出計劃將把最富有的美國人的最高所得稅稅率提高到39.6％。根據2017年法律，應稅收入超過60萬美元的已婚夫婦，這一稅率已降至37％。

該計劃還將尋求解決一系列所謂的稅收漏洞，並將年收入超過100萬美元的家庭的資本利得稅提高到39.6％。

拜登政府堅持認為，根據新計劃，任何年收入不超過40萬美元的人都不會看到他們的稅款增加。拜登將於週三晚上在國會聯席會議前的親自致辭中，詳細介紹該計劃。

(中時新聞網)