作為拜登（Biden）總統的《美國家庭援助計劃》的一部分，高收入家庭對繼承的財富的綜合稅率，最終可能高達61％。

拜登的1.8兆美元支出計劃將把資本利得稅從23.8％提高到43.4％，並在有人去世時就對資產進行稅收徵稅，從而消除了對增值資產的稅收優惠。該計劃還將最高稅率恢復到2017年之前的水準，將最高1％的稅率恢復至39.6％。

美國稅務基金會（Tax Foundation）的一項分析發現，拜登的稅收計劃（加上遺產稅），資本利得稅率幾乎翻倍以及廢除對增值資產的稅收優惠，將會使關於繼承的財富總有效邊際稅率高達61％。

稅收與公共政策研究所4月份的一項研究發現，拜登的計劃將使年平均收入220萬美元的收入最高的1％的人群，每年增加10萬美元以上的稅收。

白宮曾大略說明其計劃：「收入超過100萬美元的家庭，即所有家庭中收入最高的0.3％，將為其全部收入支付相同的39.6％的稅率，使投資獲利率和工資所支付的稅率相等。」

「此外，總統將消除讓最富有的美國人將財富轉移給繼承人而完全免稅的漏洞。今天，我們的稅法允許這些累積的收益不加徵稅地傳給幾代人，加劇了不平等。該計劃將填補這一漏洞，結束『提高』超過100萬美元（每對夫婦250萬美元，加上現有房地產免稅額）收益基礎的做法，並確保如果不捐贈該財產，則會對其收益徵稅至慈善機構。」

目前尚不清楚拜登的計劃如何或是否可以通過美國國會。溫和的民主黨人也有可能拖延拜登的稅收計劃。

當然，只有少數最富有的納稅人可能會面對61％的稅率，而其他人則會可以透過遺產規劃來避免這一稅率。

安侯建業（KPMG）會計師事務所合夥人兼私營企業稅務負責人布拉德·斯普朗（Brad Sprong）對媒體表示：「『金額驚人』，這就是為什麼我們要告訴客戶要聰明，現在就要開始做準備。」

(中時新聞網)