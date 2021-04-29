花旗集團退出13個市場消金市場，其中也包含台灣引發高度關注，財政部長蘇建榮今日鬆口，泛公股銀行有興趣，正在接觸當中。

立法院財政委員會今日審議貨物稅條例修正以及房屋稅條例修正，蘇建榮到立院接受質詢。

立委賴士葆問及花旗銀行要出售消金業務，公股銀行是否有興趣？

蘇建榮表示，這個是很好的課題、也是公股銀行轉型的很好契機，據他所知，有一部分公股銀已經與對方接觸。

賴士葆追問是否是兆豐銀？蘇建榮說：「這不能講」現在才剛開始，如果公股銀決定要出手須經過董事會、並且審慎評估。

(中時 )