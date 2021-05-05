繼3月法國雷諾(Renault)賣出在德國戴姆勒(Daimler)持股，並拿到11.4億歐元後，歐洲4日傳出，日本日產(Nissan)也要處置戴姆勒約1.5%股份。藉此，日產可進帳11.9億歐元做為周轉金之用。

據悉，美國美銀證券(BofA Securities)與法國興業銀行(Societe Generale)將聯合處理日產這0.16億股售出事宜。日產在這兩年多的經營，一直都是載浮載沉，都是因為時任董事長涉及不法，並於2018年底慘遭逮捕。

當時，曾同時擔任日產，雷諾與日本三菱3家汽車公司董事長的戈恩，因涉嫌違反金融商品交易法，被日本政府逮捕。而過去20年來，戈恩一直被奉為讓日產經營起死回生的神之手，但瞬間淪為階下囚一事，也令外界不勝唏噓。

戈恩是何許人也，當年戈恩曾在法國米其林輪胎任職時，分別在巴西與美國分公司轉虧為盈。因此，為自己贏得降低成本專家的美譽。

1996年雷諾挖角後，戈恩也發揮自己削減成本功力。所以，當雷諾與日產結盟後，萌生派遣戈恩前來幫助日產改變營運體質。到了1999年，日產快要破產時，雷諾決定請戈恩負責改造日產。

又經過約10年左右，2010年，日產，雷諾與戴姆勒決定一齊合作，包括零組件至整車研發，範圍也一直在擴大。當初，戴姆勒分別持有雷諾與日產約3.1%股份，至於雷諾與日產也各握有戴姆勒大概1.55%股權。

2019年4月底，也傳出戴姆勒新任執行長表示，將不會繼續與雷諾以及日產之間合作計畫。雖然2020下半年，傳出戴姆勒與雷諾還要深化彼此電動車項目研發合作。

不過，沒過多久雷諾先在3月開了第一槍，出脫自己在戴姆勒持股後，日產也緊接著在現在賣出戴姆勒股份。相反地，戴姆勒卻沒法馬上處置，自己在雷諾還有917萬股的股票。

(時報資訊)